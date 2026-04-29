Marché du Bourg Urrugne
Marché du Bourg Urrugne mercredi 9 septembre 2026.
Urrugne
Marché du Bourg
45 Route de Kanpobaita Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 08:00:00
fin : 2026-09-09 13:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Produits régionaux. .
45 Route de Kanpobaita Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 44 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché du Bourg
L’événement Marché du Bourg Urrugne a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques)
- Braderie de vêtements Urrugne 9 mai 2026
- Marché du Bourg Urrugne 9 mai 2026
- Tournoi de Mus Domaine Bixikenea Urrugne 9 mai 2026
- Marché du Bourg Urrugne 13 mai 2026
- Marché du Bourg Urrugne 16 mai 2026