Journées nationales de l’architecture Sélestat

Informations pratiques

Sélestat

Journées nationales de l’architecture

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-10-18 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Deux visites inédites sont proposées le chantier de l’église Saint-Georges le samedi et sur les traces de l’ancienne halle aux blés le dimanche

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, deux visites inédites sont proposées

17/10 le chantier de l’église Saint-Georges. Découvrez les travaux de restauration de l’église Saint-Georges. Classique, rayonnante, flamboyante, cette église gothique est un édifice aux multiples visages. Comme la ville de Sélestat, ce bâtiment a traversé les siècles et a été le témoin privilégié d’événements marquants. Rendez-vous sur le parvis de l’église. Public adulte. Durée environ 45 minutes

18/10 sur les traces de l’ancienne halle aux blés. Le projet de rénovation initié en 2014 a souhaité redonner à la Bibliothèque Humaniste son envergure originelle. Conçue en 1843, l’ancienne halle aux blés impressionne par ses volumes majesteux et sa structure imposante, qui dépasse sa simple fonction utilitaire de l’époque. Aujourd’hui, cet écrin de pierre accueille une tout autre richesse celle des livres, des lettres et de la pensée. En compagnie d’une mediatrice, cherchez les témoignages de l’époque où les chariots tirés par des chevaux passaient facilement les portes de l’édifice et percevez la volonté de l’architecte Rudy Riciotti d’un retour aux sources. Public adultes. Durée environ 1h 0 .

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 contact@bibliotheque-humaniste.fr

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English :

Two exclusive tours are being offered: a tour of the Saint-Georges Church construction site on Saturday and a tour tracing the history of the old grain market on Sunday

L’événement Journées nationales de l’architecture Sélestat a été mis à jour le 2026-07-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme