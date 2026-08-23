Journées Patrimoine Visite d’un atelier de Reliure La Ferté-Bernard
samedi 19 septembre 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Journées Patrimoine Visite d’un atelier de Reliure
69 Avenue de la République La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Préservation du patrimoine écrit
Visite d’un atelier de reliure et de conservation-restauration de livres et de documents graphiques. .
69 Avenue de la République La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 81 62 48 04 julie.cormier1@orange.fr
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English :
Preservation of Written Heritage
L’événement Journées Patrimoine Visite d’un atelier de Reliure La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-08-23 par CDT72
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