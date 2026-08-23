Informations pratiques

La Ferté-Bernard

Journées Patrimoine Visite d’un atelier de Reliure

69 Avenue de la République La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Préservation du patrimoine écrit

Visite d’un atelier de reliure et de conservation-restauration de livres et de documents graphiques. .

69 Avenue de la République La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 81 62 48 04 julie.cormier1@orange.fr

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English :

Preservation of Written Heritage

L’événement Journées Patrimoine Visite d’un atelier de Reliure La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-08-23 par CDT72