Journées portes ouvertes aux Résidentiels, Les Résidentiels de Tonnay-Charente, Tonnay-Charente

Informations pratiques

Journées portes ouvertes aux Résidentiels 25 et 26 septembre Les Résidentiels de Tonnay-Charente Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T10:00:00+02:00 – 2026-09-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Vous cherchez un nouveau cadre de vie, rassurant, pour vous ou pour un parent ?

Les 25 et 26 septembre, nous vous accueillons aux Résidentiels pour découvrir notre résidence : vous pourrez visiter les logements, rencontrer l’équipe, échanger avec des résidents et poser toutes vos questions.

Changer de lieu de vie est une étape importante. Il faut se sentir bien. En confiance.

Rencontrons-nous et parlons-en tranquillement.

Un accueil personnalisé est possible si vous le souhaitez (inscription sur le lien ci-dessous).

En savoir plus :

https://www.residentiels.fr/portes-ouvertes-residentiels-residence-services-seniors/

Les Résidentiels de Tonnay-Charente 38 bis rue du coteau 17430 Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 88 28 28 »}] [{« link »: « https://www.residentiels.fr/portes-ouvertes-residentiels-residence-services-seniors/ »}]

Venez découvrir notre résidence