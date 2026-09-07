Visites guidées : découverte historique de la ville de Tonnay-Charente, Église Saint-Etienne, Tonnay-Charente
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Etienne · Tonnay-Charente
Informations pratiques
Visites guidées : découverte historique de la ville de Tonnay-Charente Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Etienne Charente-Maritime
Visites gratuites. Sans réservation. Renseignement par tél. 06 73 54 41 36.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Le Club d’histoire de Tonnay-Charente propose, toutes les heures, des visites guidées et commentées du château de Rochechouart, du pont suspendu, des quais, de l’église et de son clocher, ainsi que du cimetière.
Renseignements par téléphone au 06 73 54 41 36.
Église Saint-Etienne Place Jean-Moulin 17430 Tonnay-Charente Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine parking à proximité
Le club d’histoire de Tonnay-Charente propose des visites guidées et commentées du château de Rochechouart, du pont suspendu, des quais, de l’église et son clocher et du cimetière, toutes les heures.…
© Laurent Pétillon
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