Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Louis Florence proche de l’église Saint-Maur Cuzance
samedi 10 octobre 2026 · proche de l'église Saint-Maur · Cuzance
Informations pratiques
Cuzance
Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Louis Florence
proche de l’église Saint-Maur 321 rue Droite Cuzance Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.
Louis Florence Peintre
Contact
Tél 06 79 11 47 93
Site https://art-et-atelier-flo.jimdosite.com
Instagram https://www.instagram.com/flot_lou/
Mon atelier un lieu multifonctions
galerie, vous y découvrirez mon travail et parfois j'y invite des collègues,
atelier car j'y travaille tous les jours,
lieu de partage car je donne aussi des cours.
Je peints la nature et mon émerveillement face à la création. Peindre est pour moi un acte d'engagement pour le vivant et rappeler que l'être humain est tout petit dans notre univers mais que nous sommes co-constructeur de ce monde.
Démonstration Oui, je proposerai une démonstration de ma pratique.
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026
10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor
Gratuit
Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.
www.cauvaldor.fr
.
proche de l’église Saint-Maur 321 rue Droite Cuzance 46600 Lot Occitanie +33 6 79 11 47 93
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English :
The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House
L’événement Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Louis Florence Cuzance a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée de la Dordogne
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