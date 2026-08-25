Rencontres Théâtrales de Martel Anne Roumanoff L’âge libre Poujols Cuzance

Informations pratiques

Cuzance

Rencontres Théâtrales de Martel Anne Roumanoff L’âge libre

Poujols La Ferme de la Truffe Cuzance Lot

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Dans son nouveau spectacle L'âge Libre, Anne Roumanoff dresse avec humour et mordant un état des lieux du monde contemporain et de ses contradictions

Qu'elle incarne une complotiste exaltée, une québécoise qui anime un stage de réalignement personnel, une serveuse de café matcha, qu'elle s'interroge sur la disparition du sens de la nuance ou sur la vraie signification du mot extrême, Anne Roumanoff change de peau avec une aisance jubilatoire

L'âge Libre est un spectacle plein d'autodérision, piquant, lucide et irrésistiblement drôle

Trump, Macron, Poutine, l’inflation, Anne Roumanoff se révèle une fine observatrice du chaos moderne qu’elle décortique avec délectation

Dans son nouveau spectacle L'âge Libre, Anne Roumanoff dresse avec humour et mordant un état des lieux du monde contemporain et de ses contradictions

Qu'elle incarne une complotiste exaltée, une québécoise qui anime un stage de réalignement personnel, une serveuse de café matcha, qu'elle s'interroge sur la disparition du sens de la nuance ou sur la vraie signification du mot extrême, Anne Roumanoff change de peau avec une aisance jubilatoire

L'âge Libre est un spectacle plein d'autodérision, piquant, lucide et irrésistiblement drôle

Trump, Macron, Poutine, l’inflation, Anne Roumanoff se révèle une fine observatrice du chaos moderne qu’elle décortique avec délectation

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Poujols La Ferme de la Truffe Cuzance 46600 Lot Occitanie +33 6 89 97 84 39

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English :

In her new show *L’Âge Libre*, Anne Roumanoff offers a humorous and biting take on the state of the contemporary world and its contradictions

Whether she’s playing a passionate conspiracy theorist, a Quebec woman leading a personal realignment workshop, or a waitress at a matcha café—whether she’s pondering the disappearance of nuance or the true meaning of the word “extreme”—Anne Roumanoff slips into each role with exhilarating ease

L’%E2ge Libre is a show full of self-deprecating humor—sharp, lucid, and irresistibly funny

Trump, Macron, Putin, inflation—Anne Roumanoff proves herself a keen observer of modern chaos, which she dissects with relish

L’événement Rencontres Théâtrales de Martel Anne Roumanoff L’âge libre Cuzance a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée de la Dordogne