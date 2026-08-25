Informations pratiques

Cuzance

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Ribeyrolles Jean-Michel

115 impasse de Samonteil Cuzance Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.

Ribeyrolles Jean-Michel Sculpture :

C'est tout au bout d'un chemin, niché dans un écrin de verdure que vous découvrirez mon atelier. Le bois, le métal se côtoient et se mêlent, vous pourrez toucher, sentir… Là, une sculpture en cours, un peu plus loin une œuvre finie et entre la magie du feu. Alors, à bientôt…

Contact

Tél 06 85 81 31 48

Site https://jeanmichelribeyrolles.fr

Instagram Jeanmichelribeyrolles

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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115 impasse de Samonteil Cuzance 46400 Lot Occitanie +33 6 85 81 31 48

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Ribeyrolles Jean-Michel Cuzance a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée de la Dordogne