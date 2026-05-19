Journées portes ouvertes et découverte du Bouddhisme Centre Bouddhique Drukpa Plouray

Plouray

Journées portes ouvertes et découverte du Bouddhisme

Centre Bouddhique Drukpa Bel Avenir Plouray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-06

Le Centre Bouddhique Drukpa Plouray organise des journées portes ouvertes pour marquer le premier anniversaire de l’accueil des Reliques du Bouddha en août 2025. Cérémonies traditionnelles, visites guidées et conférences publiques permettront au public d’explorer les richesses culturelles et spirituelles de la tradition Drukpa et de découvrir ce lieu unique. Une occasion de partage interculturel et de découverte spirituelle dans un cadre paisible au cœur de la Bretagne. .

Centre Bouddhique Drukpa Bel Avenir Plouray 56770 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 82 65

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English :

L’événement Journées portes ouvertes et découverte du Bouddhisme Plouray a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan