Journées portes ouvertes et découverte du Bouddhisme Centre Bouddhique Drukpa Plouray
Journées portes ouvertes et découverte du Bouddhisme Centre Bouddhique Drukpa Plouray jeudi 6 août 2026.
Plouray
Journées portes ouvertes et découverte du Bouddhisme
Centre Bouddhique Drukpa Bel Avenir Plouray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-06
Le Centre Bouddhique Drukpa Plouray organise des journées portes ouvertes pour marquer le premier anniversaire de l’accueil des Reliques du Bouddha en août 2025. Cérémonies traditionnelles, visites guidées et conférences publiques permettront au public d’explorer les richesses culturelles et spirituelles de la tradition Drukpa et de découvrir ce lieu unique. Une occasion de partage interculturel et de découverte spirituelle dans un cadre paisible au cœur de la Bretagne. .
Centre Bouddhique Drukpa Bel Avenir Plouray 56770 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 82 65
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English :
L’événement Journées portes ouvertes et découverte du Bouddhisme Plouray a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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