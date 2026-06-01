Journées portes ouvertes thème « explosion sensorielle », Conservatoire des plantes à parfum, aromatiques, médicinales et industrielles, Milly-la-Forêt

Journées portes ouvertes thème « explosion sensorielle » 6 et 7 juin Conservatoire des plantes à parfum, aromatiques, médicinales et industrielles Essonne

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les 6 et 7 juin , en marge du Marché de l’Herboriste organisé tout le week-end dans le parc du Moustier à Milly-la-Forêt, le Conservatoire vous convie à ses journées portes ouvertes.Cette année, le Conservatoire fête l’obtention du label “Jardin Remarquable” qui récompense le travail de mise en valeur des 1 500 espèces conservées au Conservatoire dont 600 sont présentées au jardin.

Un petit train relie les deux sites pour le plaisir des petits et des grands.

Entrée, visites guidées et animations gratuites.

Tout le week-end en accès libre :

– Stands ludiques : bombe de graines, jeu de piste sur la biodiversité, Atelier bombes de graines,atelier bulles végétales

– Création d’une œuvre artistique collective éphémère type land art autour du thème « Graines d’humanité » et de messages à essaimer sur le site du Conservatoire. Animé par l’artiste Clèrème. Graines et matériel végétal disponibles au Conservatoire.

– Exposition de l’œuvre « Le Son du Châtaignier » en écho à l’exposition « Récits de Forêt » de l’artiste Lélia Demoisy visible au Domaine Départemental de Chamarande.

– Jeu concours sur les plantes aromatiques du Jardin : à gagner une place pour un atelier famille « Biodiversité » au Conservatoire

Salon de thé et restauration froide salée et sucrée à base de plantes aromatiques et médicinales de saison (proposée par Cuisine et Papilles)

Vente de plants bio produits sur place

Boutique de produits artisanaux, librairie spécialisée

Conservatoire des plantes à parfum, aromatiques, médicinales et industrielles Route de Nemours, 91490 Milly-la-Forêt, France Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France +33164988377 https://www.cnpmai.net Basé à Milly-la-Forêt, le Conservatoire est une association adossée à l’Institut technique agricole de la filière Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM). Notre mission est de conserver, valoriser et diffuser une biodiversité sauvage et cultivée des PPAM.

La commune de Milly-la-Forêt est connue pour être le bassin historique de la production de plantes médicinales en Île-de-France. C’est en 1890 qu’Armand Darbonne développe une production à grande échelle et fait construire un séchoir innovant qui permet d’exporter “la méthode de Milly” dans toute la France. Après un déménagement de l’exploitation en Maine-et-Loire en 1987, l’association “Conservatoire des plantes” est créée pour préserver les riches et précieuses collections en place. Depuis, les collections ne cessent de s’enrichir grâce à des achats, des dons et des échanges. Le Conservatoire ouvert au public poursuit, avec succès, sa mission de sensibilisation en parallèle de celles, fondatrices de conservation, d’expérimentation et de diffusion. En voiture : depuis l’A6, sortie n°13. Un grand parking se situe à l’entrée du Conservatoire. A pied : Le Conservatoire se situe à moins d’1 km du centre-ville de Milly-la-Forêt. En transports en commun : RER D jusqu’à la gare de Maisse. La gare se situe à 7km environ du Conservatoire. Le trajet peut s’effectuer en vélo ou via le transport à la demande. Un système de navettes sur réservation vous permet d’arriver à la gare rouroutière de Milly-la-Forêt, à 5 minutes à pied du Conservatoire

Stands ludiques et ateliers

©Cnpmai