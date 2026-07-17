Joy (un acte de résistance) KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Joy (un acte de résistance)

Mardi 10 novembre 2026 à partir de 20h. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Dans un présent traversé par la violence, l’inégalité et de multiples formes d’oppression, la joie cesse d’être une simple émotion pour devenir un ACTE DE RÉSISTANCE.

Dans un présent traversé par la violence, l’inégalité et de multiples formes d’oppression, la joie cesse d’être une simple émotion pour devenir un ACTE DE RÉSISTANCE. Une façon de soutenir la vie où tout semble se diriger vers chute. De cette motivation est née JOY, la nouvelle création de LABotilar une pièce de danse contemporaine mêlée à la puissance émotionnelle et symbolique du flamenco. Cela né de la déchirure, du métissage et de la résistance émerge ici comme un souvenir incarné.









Capable de transformer la blessure en rythme, la douleur en intensité et la fragilité en célébration. L’œuvre place deux corps dans un plateau de tensions, de règles et de structures de contrôle, où le jeu se transforme en métaphore de l’existence. Dans cet univers, la figure du DJ apparaît comme une présence presque divine qui, par le son et la lumière, modifie l’atmosphère de la scène et module l’équilibre délicat entre ordre, chaos et liberté. C’est précisément dans cette friction que réside Joy un espace où la chute et l’impulsion coexistent. Où la joie n’apparaît pas comme une négation de la blessure, mais comme la capacité de la traverser et de la transformer en une force VITALE.







Texte Agnès López-Río

Danseurs et chorégraphes Angel Martinez Hernandez, Vito Giotta

Musicienne Eva Tamisier .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In a present marked by violence, inequality, and multiple forms of oppression, joy ceases to be a mere emotion and becomes an ACT OF RESISTANCE.

L’événement Joy (un acte de résistance) Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille