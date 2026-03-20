Joyeux anniversaire Monsieur Britten ! Médiathèque Marguerite Duras Paris

Mardi 2 juin

Auditorium Marcel Landowski

Mercredi 10 juin

Médiathèque Marguerite Duras

Chœur d’enfants de la Maîtrise de Paris

David Berdery, piano

Amélie Parias, mise en scène

Rémi Aguirre Zubiri, direction

Hommage à Benjamin Britten par la Maîtrise de Paris

Le mardi 02 juin 2026

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 10 juin 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T20:30:00+02:00;2026-06-10T16:00:00+02:00_2026-06-10T17:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

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