Joyeux anniversaire Monsieur Britten ! Médiathèque Marguerite Duras Paris

Joyeux anniversaire Monsieur Britten ! Médiathèque Marguerite Duras Paris

Joyeux anniversaire Monsieur Britten ! Médiathèque Marguerite Duras Paris mardi 2 juin 2026.

Mardi 2 juin
Auditorium Marcel Landowski
Mercredi 10 juin
Médiathèque Marguerite Duras

Chœur d’enfants de la Maîtrise de Paris
David Berdery, piano
Amélie Parias, mise en scène
Rémi Aguirre Zubiri, direction

Hommage à Benjamin Britten par la Maîtrise de Paris
Le mardi 02 juin 2026
de 19h00 à 20h30
Le mercredi 10 juin 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T20:30:00+02:00;2026-06-10T16:00:00+02:00_2026-06-10T17:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet  75020 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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