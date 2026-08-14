Joyeux bazar dans la cuisine Bibliothèque Tulitujou Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 10:15 – 10:45

Gratuit : oui Samedi 10 octobre · 10h15 et 11h15 · durée 30 min · Tulitujou · à partir de 18 mois · sur réservation au 02 51 78 98 60 Jeune Public

Dans le cadre du Festival LES AUTOMNALESPar les bibliothécaires de la VilleUn zeste de ZIM, une cuillère de BAM, une pincée de PLOC… Mélangez bien… TADAM, c’est prêt ! Voici la recette pour bien démarrer la journée en sons et en histoires !Samedi 10 octobre · 10h15 et 11h15 · durée 30 min · Tulitujou · à partir de 18 mois · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Tulitujou Orvault 44700

02 51 78 98 60



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