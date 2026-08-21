Joyeux bazar dans la cuisine, Bibliothèque Tulitujou, Orvault
samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Tulitujou · Orvault
Informations pratiques
Joyeux bazar dans la cuisine Samedi 10 octobre, 10h15 Bibliothèque Tulitujou Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:15:00+02:00 – 2026-10-10T10:45:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:15:00+02:00 – 2026-10-10T10:45:00+02:00
Dans le cadre du Festival LES AUTOMNALES
Par les bibliothécaires de la Ville
Un zeste de ZIM, une cuillère de BAM, une pincée de PLOC… Mélangez bien… TADAM, c’est prêt ! Voici la recette pour bien démarrer la journée en sons et en histoires !
Samedi 10 octobre · 10h15 et 11h15 · durée 30 min · Tulitujou · à partir de 18 mois · sur réservation au 02 51 78 98 60
Bibliothèque Tulitujou 15 rue du Pont-Marchand Orvault 44700 La Bugallière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Des histoires racontées par les bibliothécaires
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