Joyeux bazar dans la cuisine, Bibliothèque Tulitujou, Orvault

Informations pratiques

Joyeux bazar dans la cuisine Samedi 10 octobre, 10h15 Bibliothèque Tulitujou Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:15:00+02:00 – 2026-10-10T10:45:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:15:00+02:00 – 2026-10-10T10:45:00+02:00

Dans le cadre du Festival LES AUTOMNALES

Par les bibliothécaires de la Ville

Un zeste de ZIM, une cuillère de BAM, une pincée de PLOC… Mélangez bien… TADAM, c’est prêt ! Voici la recette pour bien démarrer la journée en sons et en histoires !

Samedi 10 octobre · 10h15 et 11h15 · durée 30 min · Tulitujou · à partir de 18 mois · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Tulitujou 15 rue du Pont-Marchand Orvault 44700 La Bugallière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Des histoires racontées par les bibliothécaires