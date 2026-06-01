JPP Animation au musée Saint-Marcel Iguerande
JPP Animation au musée Saint-Marcel Iguerande samedi 27 juin 2026.
Iguerande
JPP Animation au musée
Saint-Marcel Musée Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
A l’occasion des journées du patrimoine de pays
Plongez dans l’histoire en visitant le musée et repartez avec vos couteaux aiguisés.
Une animation pratique et originale à ne pas manquer !
Participation libre aux frais d’aiguisage des couteaux, visite du musée payante. .
Saint-Marcel Musée Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 84 15 69 musee@reflet-brionnais.fr
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English : JPP Animation au musée
L’événement JPP Animation au musée Iguerande a été mis à jour le 2026-06-15 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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