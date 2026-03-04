Julian, Cinéma LUX, Caen

Julian Cinéma LUX Caen

Julian, Cinéma LUX, Caen vendredi 13 mars 2026.

Julian Vendredi 13 mars, 20h15 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-13T20:15:00+01:00 – 2026-03-13T21:46:00+01:00
Fin : 2026-03-13T20:15:00+01:00 – 2026-03-13T21:46:00+01:00

Projection suivie d’une rencontre avec Nina Meurisse

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=DZYTU »}]
Nina meurisse au lux – Fleur et Julian tombent follement amoureuses. Peu de temps après que Julian fasse sa demande en mariage, une idée ambitieuse mais complexe commence à germer dans l’esprit de … Cinéma LUX Julian