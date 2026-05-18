Julien Clerc Blandine Quai du Port Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Julien Clerc Blandine

Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 20h30. Quai du Port Devant l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Préparez-vous pour un concert exceptionnel sur la majestueuse scène flottante installée devant l’Hôtel de Ville !

Pour la 7ᵉ année, Marseille s’anime au rythme du soleil, de la fête et de la culture partagée.



L’Été Marseillais revient en 2026 avec une programmation éclectique, gratuite et ouverte à toutes et à tous.



La Ville de Marseille est heureuse de vous donner rendez-vous pour une soirée exceptionnelle sur la Scène sur l’eau, au cœur du Vieux-Port !



JULIEN CLERC



Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors-norme ! Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement les succès Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence… Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.



Dès février 2026, Julien Clerc fera son grand retour sur scène et continuera de chanter l’amour et la vie avec une élégance intemporelle dans les Zéniths de France. C’était d’ailleurs il y a 40 ans que Julien Clerc était le premier artiste français à jouer au Palais Omnisports de Bercy. Il y fêtera ses 80 ans le 9 octobre 2027.



Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !





BLANDINE



Blandine écrit sa vision du monde sur les pages de ses carnets et celles de ses partitions. L’auteure, compositrice et interprète s’éveille à la musique par le chant et le piano au Conservatoire d’Aix-en-Provence. Sur scène, Blandine partage sa magie et son magnétisme avec des arrangements délicats et des mélodies envoûtantes.



Avec douceur, elle dévoile des chansons-trésors, teintées de mélancolie, portées par sa voix singulière et angélique. Elle bâtit les fondations d’une carrière prometteuse. Un univers à découvrir d’urgence ! .

Quai du Port Devant l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Get ready for an exceptional concert on the majestic floating stage set up in front of the Hôtel de Ville!

L’événement Julien Clerc Blandine Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-13 par Ville de Marseille