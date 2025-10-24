JULIEN CLERC ZENITH DE PAU Pau
JULIEN CLERC ZENITH DE PAU Pau jeudi 29 octobre 2026.
JULIEN CLERC
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable ! .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
