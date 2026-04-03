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JULIEN LIEB L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE Grenoble

JULIEN LIEB L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE Grenoble

JULIEN LIEB L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE Grenoble jeudi 1 octobre 2026.

Lieu : L'AUDITORIUM - ALPEXPO GRENOBLE

Adresse : RUE HENRI BARBUSSE

Ville : 38100 Grenoble

Département : 38

Début : 2026-10-01

Fin : 2026-10-01

Heure de début : 20:00

JULIEN LIEB Début : 2026-10-01 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38

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