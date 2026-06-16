JULIEN ROSSIER est COLUCHE ! C’est l’histoire d’un mec… Théâtre du Gymnase Marie Bell Paris
JULIEN ROSSIER est COLUCHE ! C’est l’histoire d’un mec… Théâtre du Gymnase Marie Bell Paris lundi 8 novembre 2027.
JULIEN ROSSIER est COLUCHE ! C’est l’histoire d’un mec… Théâtre du Gymnase Marie Bell Paris 8 et 9 novembre 2027
Julien Rossier fait revivre COLUCHE avec une incarnation saisissante, reprenant ses sketchs cultes dans un hommage drôle, libre, insolent et profondément humain.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-11-08T20:30:00.000+01:00
Fin : 2027-11-09T22:00:00.000+01:00
1
Théâtre du Gymnase Marie Bell 38, boulevard de Bonne Nouvelle Paris
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris
- Conférence « Politique de la rue » Maison de la culture du Japon à Paris Paris 16 juin 2026
- Conférence : Jean Giono Ecole des Mines Paris 16 juin 2026
- « Peindre les lignes » Didier Sandre lit Richard Peduzzi Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 16 juin 2026
- Le cinéma d’animation sans frontières : Regards croisés avec Momoko Seto et Zaven Najjar Auditorium Alliance française de Paris Paris 16 juin 2026
- Concert de harpe du Conservatoire Mozart Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris 17 juin 2026