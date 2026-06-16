JULIEN ROSSIER est COLUCHE ! C’est l’histoire d’un mec… Théâtre du Gymnase Marie Bell Paris lundi 8 novembre 2027.

JULIEN ROSSIER est COLUCHE ! C’est l’histoire d’un mec… Théâtre du Gymnase Marie Bell Paris 8 et 9 novembre 2027

Julien Rossier fait revivre COLUCHE avec une incarnation saisissante, reprenant ses sketchs cultes dans un hommage drôle, libre, insolent et profondément humain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-11-08T20:30:00.000+01:00

Fin : 2027-11-09T22:00:00.000+01:00

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Théâtre du Gymnase Marie Bell 38, boulevard de Bonne Nouvelle Paris



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