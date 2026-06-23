Julien Rossier est Coluche ! C’est l’histoire d’un mec… Théâtre du Gymnase Marie Bell Paris
Julien Rossier est Coluche ! C’est l’histoire d’un mec… Théâtre du Gymnase Marie Bell Paris lundi 8 novembre 2027.
Richard Walter productions et
La Tiny Team présentent :
JULIEN ROSSIER est COLUCHE
!
« C’est l’histoire d’un mec
».
Et
si COLUCHE revenait pour regarder notre époque droit dans les yeux ?
Une
silhouette. Une voix. Une salopette. Un nez rouge.
Sur
scène, JULIEN ROSSIER ne l’imite pas : il l’incarne !
Avec
une ressemblance saisissante, il fait revivre l’esprit, la liberté et
l’irrévérence du plus emblématique des humoristes français.
Julien
Rossier, comédien
et humoriste, restitue sa gouaille, son souffle. Un hommage fidèle, sans
caricature.
Ce
n’est pas un biopic. C’est un retour sur scène.
Retrouvez
les sketchs cultes qui ont marqué des générations : Le Schmilblick, Le CRS
arabe, C’est l’histoire d’un mec, Gugusse, L’Auto-stoppeur… Des textes toujours
aussi percutants, animés par une liberté d’expression totale, une satire
sociale mordante et un humour direct qui n’a pas pris une ride.
Un
spectacle populaire, drôle, insolent et profondément humain.
L’histoire
« de ce mec », ce n’est plus un souvenir, c’est une urgence !
Réservez
vos places dès maintenant !
(licence n°R-2022006816 –
R2022008495)
Locations : points de
ventes habituels
Bande annonce
: https://youtu.be/zQszwVshhTw
Julien Rossier fait revivre Coluche avec une incarnation saisissante, reprenant ses sketchs cultes dans un hommage drôle, libre, insolent et profondément humain.
Du lundi 08 novembre 2027 au mardi 09 novembre 2027 :
lundi, mardi
de 20h30 à 22h00
payant
Carré Or :
89 € – Cat. 1 : 79 € – Cat. 2 : 69 € – Cat. 3 : 55 € -
Cat.4 : 45 € – Cat.5 : VR 29 €
Infos, Groupes
& CE HARACOM : 03.21.26.52.94
billetterie Ticketmaster : https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/julien-rossier-est-coluche-billet/idmanif/663567/idtier/28239479
Tout public. A partir de 7 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-11-08T21:30:00+01:00
fin : 2027-11-09T23:00:00+01:00
Date(s) : 2027-11-08T20:30:00+02:00_2027-11-08T22:00:00+02:00;2027-11-09T20:30:00+02:00_2027-11-09T22:00:00+02:00
Théâtre du Gymnase Marie Bell 38, boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris
https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/julien-rossier-est-coluche-spectacles +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/Coluchemerci.lespectacle/ https://www.facebook.com/Coluchemerci.lespectacle/
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