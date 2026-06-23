Julien Rossier est Coluche ! C’est l’histoire d’un mec… Théâtre du Gymnase Marie Bell Paris lundi 8 novembre 2027.

Richard Walter productions et

La Tiny Team présentent :

JULIEN ROSSIER est COLUCHE

!

« C’est l’histoire d’un mec

».

Et

si COLUCHE revenait pour regarder notre époque droit dans les yeux ?

Une

silhouette. Une voix. Une salopette. Un nez rouge.

Sur

scène, JULIEN ROSSIER ne l’imite pas : il l’incarne !

Avec

une ressemblance saisissante, il fait revivre l’esprit, la liberté et

l’irrévérence du plus emblématique des humoristes français.

Julien

Rossier, comédien

et humoriste, restitue sa gouaille, son souffle. Un hommage fidèle, sans

caricature.

Ce

n’est pas un biopic. C’est un retour sur scène.

Retrouvez

les sketchs cultes qui ont marqué des générations : Le Schmilblick, Le CRS

arabe, C’est l’histoire d’un mec, Gugusse, L’Auto-stoppeur… Des textes toujours

aussi percutants, animés par une liberté d’expression totale, une satire

sociale mordante et un humour direct qui n’a pas pris une ride.

Un

spectacle populaire, drôle, insolent et profondément humain.

L’histoire

« de ce mec », ce n’est plus un souvenir, c’est une urgence !

Réservez

vos places dès maintenant !

(licence n°R-2022006816 –

R2022008495)

Locations : points de

ventes habituels

Bande annonce

: https://youtu.be/zQszwVshhTw

Julien Rossier fait revivre Coluche avec une incarnation saisissante, reprenant ses sketchs cultes dans un hommage drôle, libre, insolent et profondément humain.

Du lundi 08 novembre 2027 au mardi 09 novembre 2027 :

lundi, mardi

de 20h30 à 22h00

payant

Carré Or :

89 € – Cat. 1 : 79 € – Cat. 2 : 69 € – Cat. 3 : 55 € -

Cat.4 : 45 € – Cat.5 : VR 29 €

Infos, Groupes

& CE HARACOM : 03.21.26.52.94

billetterie Ticketmaster : https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/julien-rossier-est-coluche-billet/idmanif/663567/idtier/28239479

Tout public. A partir de 7 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-11-08T21:30:00+01:00

fin : 2027-11-09T23:00:00+01:00

Date(s) : 2027-11-08T20:30:00+02:00_2027-11-08T22:00:00+02:00;2027-11-09T20:30:00+02:00_2027-11-09T22:00:00+02:00

Théâtre du Gymnase Marie Bell 38, boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris

https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/julien-rossier-est-coluche-spectacles +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/Coluchemerci.lespectacle/ https://www.facebook.com/Coluchemerci.lespectacle/



Afficher la carte du lieu Théâtre du Gymnase Marie Bell et trouvez le meilleur itinéraire

