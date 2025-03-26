JULIEN SANTINI – LE CORUM – SALLE PASTEUR Montpellier

JULIEN SANTINI Début : 2026-02-13 à 20:00. Tarif : – euros.

STRATÈGES ORGANISATION EN ACCORD AVEC LA TINY TEAM PRÉSENTE : JULIEN SANTINI« Entrer dans l’univers de Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible !Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace. Ce show est inclassable et phénoménal !PS : Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch »

LE CORUM – SALLE PASTEUR Esplanade Charles de Gaulle 34000 Montpellier 34