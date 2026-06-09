JULIEN SANTINI SALLE HORIZON Muret
JULIEN SANTINI SALLE HORIZON Muret vendredi 26 mars 2027.
Muret
JULIEN SANTINI
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne
Tarif : 27 – 27 – 39 EUR
27
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26
fin : 2027-03-26
Date(s) :
2027-03-26
Entrer dans l’univers de Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible!
Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace.
Ce show est inclassable et phénoménal !
PS Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch
En accord avec La Tiny Team 27 .
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13
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English :
Entering the world of Santini means discovering that anything is possible on stage!
L’événement JULIEN SANTINI Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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