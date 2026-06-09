JULIEN SANTINI SALLE HORIZON Muret

Muret

JULIEN SANTINI

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 27 – 27 – 39 EUR

27

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

Entrer dans l’univers de Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible!

Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace.

Ce show est inclassable et phénoménal !

PS Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch

En accord avec La Tiny Team 27 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

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English :

Entering the world of Santini means discovering that anything is possible on stage!

L’événement JULIEN SANTINI Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE