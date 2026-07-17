Juliette Agnel – entre l’histoire et l’invisible : les liens territoriaux, espace 36, Saint-Omer

Informations pratiques

Juliette Agnel – entre l’histoire et l’invisible : les liens territoriaux 23 janvier – 13 mars 2027 espace 36 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-23T13:00:00+01:00 – 2027-01-23T18:00:00+01:00

Fin : 2027-03-13T14:00:00+01:00 – 2027-03-13T18:30:00+01:00

La photographe voyageuse capte le rapport de l’humain à la nature, la terre, les végétaux et les paysages. L’art chez Juliette Agnel tient à cette relation du réel à l’invisible, en observant les énergies qui nous entourent, que nous ressentons même si nous ne les voyons pas. Elle photographie les déserts et la jungle, les grottes et les icebergs, les roches et les plantes… pour en révéler vibrations, ressentis et émotions.

Pour ce projet, deux équipements culturels s’associent autour de la démarche de la photographe : Labanque à Béthune et l’espace 36 à Saint-Omer. L’artiste est d’invité à porter un regard sur ces deux territoires limitrophes et sur les liens visibles et invisibles qui les lient. Il s’agit d’offrir deux approches et de permettre aux habitants de se déplacer d’un territoire à l’autre afin de découvrir la démarche globale de l’artiste, les similitudes et spécificités de chaque bassin de vie. Juliette Agnel veux explorer ce qui relie ces territoires au-delà de leurs différences géographiques et historiques.

espace 36 36 rue gambetta 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33.(0)3.21.88.93.70 http://hhtp://espace36.free.fr https://www.instagram.com/espacetrentesix/;https://www.facebook.com/espace36/;https://bsky.app/profile/espace36.bsky.social Centre d’art associatif, l’espace 36 accompagne les artistes dans leurs recherches et leurs productions, et les publics dans une démarche de sensibilisation et d’éducation, affirmant ainsi sa responsabilité sociale. Nos actions se veulent porteuses de valeurs, d’idées et de sens, pour permettre à chacun d’être citoyen actif, acteur de sa propre culture. Cette démarche de soutien aux droits culturels participe à la cohésion sociale et à une meilleure qualité de vie, indispensables au développement plus égalitaire de la société. Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, nous mettons ainsi en avant la relation privilégiée de l’espace 36 avec la photographie. Par les résidences d’artistes, les nombreux partenariats régionaux, nationaux et dans une dimension européenne, pas moins de la moitié de nos actions culturelles et artistiques depuis plus de 25 ans ont été réalisée avec ce medium. Gare à 10mn – Stationnements gratuits – place handicapé devant la structure.

La photographe voyageuse capte le rapport de l’humain à la nature, la terre, les végétaux et les paysages. L’art chez Juliette Agnel tient à cette relation du réel à l’invisible, en observant les qui…

©Juliette Agnel, 2023