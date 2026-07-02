Juliette – Comédies & proverbes, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Juliette – Comédies & proverbes 16 et 17 mars 2027 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-16T20:30:00+01:00 – 2027-03-16T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-17T20:30:00+01:00 – 2027-03-17T22:00:00+01:00

« Comédies et Proverbes » est un genre théâtral mis à la mode au 19e siècle par quelques chefs-d’oeuvre d’Alfred de Musset. Un bon siècle plus tard, le cinéaste Éric Rohmer a repris ce titre générique pour définir le carnet de croquis qu’il fit des mœurs de son époque. Ici, c’est à la comtesse de Ségur, chère à son cœur, que Juliette emprunte ce titre (volontiers désuet) qu’elle donna à de petites pièces édifiantes pour la jeunesse de son entourage. Puisque ses chansons sont parfois entendues comme des saynètes dont les personnages sont joués par sa voix, elle a imaginé que chaque situation pouvait plus ou moins s’habiller de dictons inventés ou de vérités universelles. Le tout avec le sourire : comédies et proverbes !

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Chanteuse, auteure et compositrice applaudie pour son univers poétique et engagé, Juliette revient avec un nouveau spectacle piqué d’humour, inspiré du théâtre.

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