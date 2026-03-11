Jumping Clubs/ Poneys Ribeauvillé
dimanche 4 octobre 2026 · Ribeauvillé
Informations pratiques
Ribeauvillé
Jumping Clubs/ Poneys
1 chemin de Stein Kreuz Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Venez applaudir les cavaliers lors de ce concours hippique au centre équestre de Ribeauvillé !
Venez applaudir les cavaliers lors de ce concours hippique au centre équestre de Ribeauvillé ! .
1 chemin de Stein Kreuz Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 21 69 emmanuel.jenny@gmail.com
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English :
Come and applaud the riders at this equestrian competition at the Ribeauvillé riding center!
L’événement Jumping Clubs/ Poneys Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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