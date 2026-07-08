Jumping Dole Centre équestre Dole
vendredi 17 juillet 2026 · Centre équestre · Dole
Informations pratiques
Dole
Jumping Dole
Centre équestre 215 Rue du Bizard Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Jumping de Dole Pro2 du 17 au 19 juillet ?
Le rendez-vous incontournable pour trois jours de sport et d’émotion.
??Voici le programme officiel
??Ouverture des engagements mercredi 24 juin 2026 à 16h.??
?? Épreuves pour les championnats du jura
Support du Championnat du Jura sur les épreuves 100 / 110 / 115 / 125, avec un programme riche et varié.
Toutes les épreuves sont ouvertes aux cavaliers de tous les départements et de toutes les régions un véritable rendez-vous national autour du saut d’obstacles.
?? Un site entièrement repensé pour le confort des cavaliers et des chevaux
* Nouveaux boxes sous barns blancs modernes et fonctionnels
* Deux nouvelles douches à proximité des installations
* Réfection complète de la plateforme avec évacuation des eaux de pluie
* Boxes adossés à la forêt, offrant fraîcheur et air naturel même en période de forte chaleur
* Une forêt attenante idéale pour la détente et les balades à l’ombre avec les chevaux
?? Une ambiance unique tout au long du week-end
* Restauration midi et soir sur place
* Bar à champagne au bord de piste avec sa nouvelle terrasse
* Samedi soir soirée beach-volley pour prolonger la journée dans une ambiance conviviale et festive
Entre sport, confort optimal et cadre naturel exceptionnel, le Jumping de Dole s’impose comme un moment à part de la saison.
?? Centre Équestre de Dole 215 rue du Bizard, 39100 Dole
On vous attend nombreux pour vibrer au rythme des parcours et partager un grand week-end équestre. .
Centre équestre 215 Rue du Bizard Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 33 01 84 centreequestredelaforetdechaux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jumping Dole
L’événement Jumping Dole Dole a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
À voir aussi à Dole (Jura)
- Balade biodiversité en ville La murmurée Dole 8 juillet 2026
- Ma première visite au musée Musée des Beaux-Arts de Dole Dole 8 juillet 2026
- Atelier famille Fascinantes fermentations Maison natale de Louis Pasteur Dole 8 juillet 2026
- LOTO Dole 8 juillet 2026
- Les Petits Chats sur la Piste Dole Tourisme Dole 9 juillet 2026