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Jumping Dole Centre équestre Dole

vendredi 17 juillet 2026 · Centre équestre · Dole

Jumping Dole Centre équestre Dole

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Centre équestre
Adresse
215 Rue du Bizard
Ville
39100 Dole
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Dole

Jumping Dole

Centre équestre 215 Rue du Bizard Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-17

Jumping de Dole Pro2 du 17 au 19 juillet ?
Le rendez-vous incontournable pour trois jours de sport et d’émotion.
??Voici le programme officiel
??Ouverture des engagements mercredi 24 juin 2026 à 16h.??
?? Épreuves pour les championnats du jura
Support du Championnat du Jura sur les épreuves 100 / 110 / 115 / 125, avec un programme riche et varié.
Toutes les épreuves sont ouvertes aux cavaliers de tous les départements et de toutes les régions un véritable rendez-vous national autour du saut d’obstacles.
?? Un site entièrement repensé pour le confort des cavaliers et des chevaux
* Nouveaux boxes sous barns blancs modernes et fonctionnels
* Deux nouvelles douches à proximité des installations
* Réfection complète de la plateforme avec évacuation des eaux de pluie
* Boxes adossés à la forêt, offrant fraîcheur et air naturel même en période de forte chaleur
* Une forêt attenante idéale pour la détente et les balades à l’ombre avec les chevaux
?? Une ambiance unique tout au long du week-end
* Restauration midi et soir sur place
* Bar à champagne au bord de piste avec sa nouvelle terrasse
* Samedi soir soirée beach-volley pour prolonger la journée dans une ambiance conviviale et festive
Entre sport, confort optimal et cadre naturel exceptionnel, le Jumping de Dole s’impose comme un moment à part de la saison.
?? Centre Équestre de Dole 215 rue du Bizard, 39100 Dole
On vous attend nombreux pour vibrer au rythme des parcours et partager un grand week-end équestre.   .

Centre équestre 215 Rue du Bizard Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 33 01 84  centreequestredelaforetdechaux@gmail.com

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English : Jumping Dole

L’événement Jumping Dole Dole a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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