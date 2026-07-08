Jumping Dole Centre équestre Dole

Informations pratiques

Dole

Jumping Dole

Centre équestre 215 Rue du Bizard Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Jumping de Dole Pro2 du 17 au 19 juillet ?

Le rendez-vous incontournable pour trois jours de sport et d’émotion.

??Voici le programme officiel

??Ouverture des engagements mercredi 24 juin 2026 à 16h.??

?? Épreuves pour les championnats du jura

Support du Championnat du Jura sur les épreuves 100 / 110 / 115 / 125, avec un programme riche et varié.

Toutes les épreuves sont ouvertes aux cavaliers de tous les départements et de toutes les régions un véritable rendez-vous national autour du saut d’obstacles.

?? Un site entièrement repensé pour le confort des cavaliers et des chevaux

* Nouveaux boxes sous barns blancs modernes et fonctionnels

* Deux nouvelles douches à proximité des installations

* Réfection complète de la plateforme avec évacuation des eaux de pluie

* Boxes adossés à la forêt, offrant fraîcheur et air naturel même en période de forte chaleur

* Une forêt attenante idéale pour la détente et les balades à l’ombre avec les chevaux

?? Une ambiance unique tout au long du week-end

* Restauration midi et soir sur place

* Bar à champagne au bord de piste avec sa nouvelle terrasse

* Samedi soir soirée beach-volley pour prolonger la journée dans une ambiance conviviale et festive

Entre sport, confort optimal et cadre naturel exceptionnel, le Jumping de Dole s’impose comme un moment à part de la saison.

?? Centre Équestre de Dole 215 rue du Bizard, 39100 Dole

On vous attend nombreux pour vibrer au rythme des parcours et partager un grand week-end équestre. .

Centre équestre 215 Rue du Bizard Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 33 01 84 centreequestredelaforetdechaux@gmail.com

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English : Jumping Dole

L’événement Jumping Dole Dole a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE