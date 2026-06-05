Les Petits Chats sur la Piste Dole Tourisme Dole
Les Petits Chats sur la Piste Dole Tourisme Dole jeudi 9 juillet 2026.
Dole
Les Petits Chats sur la Piste
Dole Tourisme 6 place Grévy Dole Jura
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-23 12:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Partez en famille à la découverte de Dole ! Une visite guidée ludique pour les enfants avec un livret découverte rempli de jeux, d’énigmes et d’observations pour explorer la ville en s’amusant. Nos guides sauront attirer l’œil des petits et grands ! Un beau moment à partager en famille. .
Dole Tourisme 6 place Grévy Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr
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English : Les Petits Chats sur la Piste
L’événement Les Petits Chats sur la Piste Dole a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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