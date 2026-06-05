Les Petits Chats sur la Piste Dole Tourisme Dole

Dole

Les Petits Chats sur la Piste

Dole Tourisme 6 place Grévy Dole Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Partez en famille à la découverte de Dole ! Une visite guidée ludique pour les enfants avec un livret découverte rempli de jeux, d’énigmes et d’observations pour explorer la ville en s’amusant. Nos guides sauront attirer l’œil des petits et grands ! Un beau moment à partager en famille. .

Dole Tourisme 6 place Grévy Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Petits Chats sur la Piste

L’événement Les Petits Chats sur la Piste Dole a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE