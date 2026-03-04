Jupiter cavalier terrassant un monstre anguipède, Musée Bargoin, Clermont-Ferrand

Jupiter cavalier terrassant un monstre anguipède Samedi 23 mai, 20h00 Musée Bargoin Puy-de-Dôme

Entrée gratuite – Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Après deux années d’étude et de restauration, le groupe sculpté représentant le dieu Jupiter à cheval qui terrasse un monstre à queue de poisson est de retour au musée. Mis au jour au 19e siècle à Egliseneuve-près-Billom et acquis par le musée Bargoin en 2018, ce chef d’œuvre de l’Antiquité avait subi les affres du temps et des réparations maladroites qui mettaient en péril son intégrité. Cette exposition-dossier présente le travail mené avec le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France et un ensemble de spécialistes pour redonner à cette sculpture gallo-romaine toute sa beauté et sa véracité historique. Une occasion d’en apprendre davantage sur cette mystérieuse statue et de pénétrer dans les coulisses du métier de restaurateur.

En 2025, le musée Bargoin entame un vaste chantier des collections préalable à leur déménagement vers le nouveau centre de conservation des musées métropolitains (actuellement en construction). S'en suivra une période de grands travaux jusqu'à la réouverture d'un nouveau musée Bargoin, métamorphosé en musée d'archéologie et d'histoire du territoire. La salle consacrée au Sanctuaire de la Source des Roches reste accessible au public, avec des horaires aménagés. Du mardi au jeudi, de 9h à 17h, pour les groupes, sur réservation exclusivement. Du vendredi au dimanche, de 11h à 18h, pour toutes et tous !

Nuit européenne des musées

Jupiter cavalier terrassant un monstre anguipède, musée Bargoin © V. Savoye, Clermont Auvergne Métropole