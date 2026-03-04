Salle du Sanctuaire de la Source des Roches, Musée Bargoin, Clermont-Ferrand

Salle du Sanctuaire de la Source des Roches Samedi 23 mai, 20h00 Musée Bargoin Puy-de-Dôme

Profitez de la Nuit des musées pour redécouvrir l’exceptionnelle collection d’ex-voto en bois du sanctuaire gallo-romain de la Source des Roches de Chamalières. Cette nouvelle présentation permet de comprendre ce lieu de culte antique dans sa globalité. De nombreux dispositifs de médiation ont été imaginés pour appréhender de manière sensible la singularité de ce site.

Musée Bargoin 45 rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 33443762550 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/musee-bargoin En 2025, le musée Bargoin entame un vaste chantier des collections préalable à leur déménagement vers le nouveau centre de conservation des musées métropolitains (actuellement en construction). S’en suivra une période de grands travaux jusqu’à la réouverture d’un nouveau musée Bargoin, métamorphosé en musée d’archéologie et d’histoire du territoire. La salle consacrée au Sanctuaire de la Source des Roches reste accessible au public, avec des horaires aménagés. Du mardi au jeudi, de 9h à 17h, pour les groupes, sur réservation exclusivement. Du vendredi au dimanche, de 11h à 18h, pour toutes et tous !

Salle de la Source des Roches, musée Bargoin © Claire Desseauve, Clermont Auvergne Métropole