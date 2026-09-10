Juré !, Théâtre Rue de Belleville, Nantes

Informations pratiques

Juré ! 29 et 30 septembre Théâtre Rue de Belleville Loire-Atlantique

de 12 à 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T20:00:00+02:00 – 2026-09-29T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T20:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:00:00+02:00

Justin Clément, 38 ans, est convoqué pour être juré aux assises, dans un procès pour euthanasie.

Vingt ans plus tôt, dans un autre procès, il a comparu en tant que témoin assisté. Les deux affaires s’entremêlent et dessinent le cheminement de celui qui doit juger et faire face à sa propre conscience…

Un récit intense et humain, entre justice, mémoire et dilemmes intimes.

Nouvelle création de et par Marc Buléon

Théâtre Rue de Belleville 19 Rue de Belleville , Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/jure/ »}]

Un homme est convoqué pour être juré aux assises. Et 20 ans plus tôt, il a comparu en tant que témoin dans un autre procès. Les deux affaires s’entremêlent entre justice, mémoire et dilemmes intimes.

Marc Buléon