Juré !, Théâtre Rue de Belleville, Nantes
mardi 29 septembre 2026 · Théâtre Rue de Belleville · Nantes
Informations pratiques
Juré ! 29 et 30 septembre Théâtre Rue de Belleville Loire-Atlantique
de 12 à 22€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T20:00:00+02:00 – 2026-09-29T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T20:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:00:00+02:00
Justin Clément, 38 ans, est convoqué pour être juré aux assises, dans un procès pour euthanasie.
Vingt ans plus tôt, dans un autre procès, il a comparu en tant que témoin assisté. Les deux affaires s’entremêlent et dessinent le cheminement de celui qui doit juger et faire face à sa propre conscience…
Un récit intense et humain, entre justice, mémoire et dilemmes intimes.
Nouvelle création de et par Marc Buléon
Théâtre Rue de Belleville 19 Rue de Belleville , Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/jure/ »}]
Un homme est convoqué pour être juré aux assises. Et 20 ans plus tôt, il a comparu en tant que témoin dans un autre procès. Les deux affaires s’entremêlent entre justice, mémoire et dilemmes intimes.
Marc Buléon
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