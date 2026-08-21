JUST DANCE, Maison de quartier Saint Jacques, Grande-Synthe
vendredi 25 septembre 2026 · Maison de quartier Saint Jacques · Grande-Synthe
Informations pratiques
JUST DANCE Vendredi 25 septembre, 17h00 Maison de quartier Saint Jacques Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T17:00:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T17:00:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00
L’atelier Just Dance est une activité ludique et conviviale qui invite les participants à danser en suivant les chorégraphies affichées à l’écran. Accessible à tous, quel que soit le niveau, il favorise l’activité physique, la coordination, le sens du rythme et la confiance en soi, tout en encourageant le partage et la bonne humeur. Cet atelier permet de bouger, de s’amuser et de créer des moments de convivialité autour de la musique.
Maison de quartier Saint Jacques rue Bach 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
Bouge, danse, recommence.Un jeu, une chanson, des souvenirs.
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