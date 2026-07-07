Juste la fin du monde Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Juste la fin du monde

Samedi 23 janvier 2027 de 19h à 21h10. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 19:00:00

fin : 2027-01-23 21:10:00

Date(s) :

2027-01-23

Guillaume Barbot, accueilli en 2025 avec Icare, s’empare pour la première fois d’un texte du répertoire et met en scène l’une des pièces emblématiques de Jean-Luc Lagarce.

Avec sa version de Juste la fin du monde, il réussit le pari d’en révéler toute la modernité à travers une proposition, sensible et profondément incarnée.



La pièce explore les liens familiaux dans ce qu’ils ont de fragile et de contradictoire, traversés d’élans d’amour autant que d’empêchements. Ne pas te dire que nous t’aimions, ce doit être comme ne pas t’aimer assez , lance Antoine à son frère Louis, revenu parmi les siens pour annoncer sa mort prochaine. Juste la fin du monde raconte ce retour impossible, chargé de non-dits et de tensions. Sur scène, une immense maison de poupée devient le théâtre de ces retrouvailles sous pression. Les personnages s’y croisent, s’évitent, s’affrontent, portés

par une création sonore mixée en direct et un dispositif à la fois intime et spectaculaire. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Guillaume Barbot, who was welcomed in 2025 with Icare, takes on a text from the repertoire for the first time and directs one of Jean-Luc Lagarce’s emblematic plays.

L’événement Juste la fin du monde Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues