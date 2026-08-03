JUSTE LA FIN DU MONDE THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
samedi 30 janvier 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
JUSTE LA FIN DU MONDE
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 27 – 27 – 30
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-30 19:00:00
fin : 2027-01-30
Date(s) :
2027-01-30
Revenir pour dire l’essentiel, et repartir sans un mot. Guillaume Barbot propose une forme épique et musicale du chef-d’œuvre de Jean‑Luc Lagarce, Juste la fin du monde, pour faire entendre, avec force et vitalité, une histoire de famille marquée par l’amour, le temps et les silences.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
To return and say what matters most, and then leave without a word. Guillaume Barbot presents an epic and musical adaptation of Jean-Luc Lagarce’s masterpiece, *Juste la fin du monde*, to bring to life—with power and vitality—a family story marked by love, time, and silences.
L’événement JUSTE LA FIN DU MONDE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN TOURISME
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