Juste Shani + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-11 21:00 – 00:00

Gratuit : non Prévente : 16.8€ | Carte Stereolux : 12€ | Abonné·e partenaire : 12€

Rappeuse et productrice autodidacte, Juste Shani s’impose sur des bangers trap où elle kicke avec aisance, comme sur des morceaux plus mélodieux dans lesquels elle laisse vivre l’émotion, avec une conscience sociale précise mais jamais démonstrative. Sur scène, son ardeur et son magnétisme captivent.

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/juste-shani-1ere-partie-11122026-2000



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