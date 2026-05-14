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Juste Shani + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Juste Shani + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Juste Shani + 1ère partie STEREOLUX Nantes vendredi 11 décembre 2026.

Lieu : STEREOLUX

Adresse : 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 11 décembre 2026

Fin : vendredi 11 décembre 2026

Heure de début : 21:00

Tarif : Prévente : 16.8€ | Carte Stereolux : 12€ | Abonné·e partenaire : 12€

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-11 21:00 – 00:00
Gratuit : non Prévente : 16.8€ | Carte Stereolux : 12€ | Abonné·e partenaire : 12€  

Rappeuse et productrice autodidacte, Juste Shani s’impose sur des bangers trap où elle kicke avec aisance, comme sur des morceaux plus mélodieux dans lesquels elle laisse vivre l’émotion, avec une conscience sociale précise mais jamais démonstrative. Sur scène, son ardeur et son magnétisme captivent.

STEREOLUX Nantes 44200
https://stereolux.org/juste-shani-1ere-partie-11122026-2000


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