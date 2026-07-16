UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Georges-sur-Loire

Juste une illusion, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

lundi 31 août 2026 · Salle Saint Louis (CinéVillages) · Saint-Georges-sur-Loire

Juste une illusion, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Lieu
Salle Saint Louis (CinéVillages)
Adresse
8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire
Ville
49170 Saint-Georges-sur-Loire
Département
Maine-et-Loire

Juste une illusion Lundi 31 août, 21h30 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-31T21:30:00+02:00 – 2026-08-31T23:26:00+02:00
Fin : 2026-08-31T21:30:00+02:00 – 2026-08-31T23:26:00+02:00

Salle Saint Louis (CinéVillages) 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0157#showmovie?id=D3OBY »}]
Plein air – Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors q…

À voir aussi à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire)