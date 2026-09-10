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AGENDA · Laval

JusteNiels + 1ère partie 6PAR4 Laval

samedi 26 septembre 2026 · 6PAR4 · Laval

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
6PAR4
Adresse
177 Rue du Vieux Saint-Louis
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif
17 17 17

Laval

JusteNiels + 1ère partie

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-27 01:00:00

Date(s) :
2026-09-26

À 24 ans, l’artiste indépendant JusteNiels s’impose sur la scène française.
Fort de 8M de streams pour Hyper, il marque l’année 2026 avec son nouvel EP L’Enfant Indigo et une première tournée nationale à guichets fermés. Une voix authentique et engagée en pleine ascension.   .

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80  info@6par4.com

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English :

%C0 At 24, independent artist JusteNiels is making a name for himself on the French music scene.

L’événement JusteNiels + 1ère partie Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME

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