JusteNiels + 1ère partie 6PAR4 Laval
samedi 26 septembre 2026 · 6PAR4 · Laval
Informations pratiques
Laval
JusteNiels + 1ère partie
6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-27 01:00:00
Date(s) :
2026-09-26
À 24 ans, l’artiste indépendant JusteNiels s’impose sur la scène française.
Fort de 8M de streams pour Hyper, il marque l’année 2026 avec son nouvel EP L’Enfant Indigo et une première tournée nationale à guichets fermés. Une voix authentique et engagée en pleine ascension. .
6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com
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English :
%C0 At 24, independent artist JusteNiels is making a name for himself on the French music scene.
L’événement JusteNiels + 1ère partie Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME
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