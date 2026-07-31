Justin le Juste, Cinés Palace, Épinal

Informations pratiques

Justin le Juste Jeudi 3 septembre, 18h30 Cinés Palace Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-03T18:30:00+02:00 – 2026-09-03T20:20:00+02:00

Fin : 2026-09-03T18:30:00+02:00 – 2026-09-03T20:20:00+02:00

En présence de : Éric Barbier, réalisateur, Alban Ivanov et Biane Ba, comédiens

Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est https://www.epinal.fr/que-faire-a-epinal/art-culture/cines-palace/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=C6N93 »}]

Avant-première – Pendant la Première Guerre mondiale, l’histoire d’un paysan naïf enrôlé de force dans l’armée française.