AGENDA · Épinal
Justin le Juste, Cinés Palace, Épinal
jeudi 3 septembre 2026 · Cinés Palace · Épinal
Informations pratiques
Justin le Juste Jeudi 3 septembre, 18h30 Cinés Palace Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T18:30:00+02:00 – 2026-09-03T20:20:00+02:00
Fin : 2026-09-03T18:30:00+02:00 – 2026-09-03T20:20:00+02:00
En présence de : Éric Barbier, réalisateur, Alban Ivanov et Biane Ba, comédiens
Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est https://www.epinal.fr/que-faire-a-epinal/art-culture/cines-palace/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=C6N93 »}]
Avant-première – Pendant la Première Guerre mondiale, l’histoire d’un paysan naïf enrôlé de force dans l’armée française.
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