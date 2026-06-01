J’veux du Soleil illumine le Carrefour des Cloÿs pour la Fête de la Musique ! Carrefour des Cloÿs Paris
J’veux du Soleil illumine le Carrefour des Cloÿs pour la Fête de la Musique ! Carrefour des Cloÿs Paris dimanche 21 juin 2026.
Pour sa 15e édition, J’veux du Soleil a prévu une programmation aux p’tits oignons : de la pop, du rock vintage, de la chanson française, des guitares, des violons, des batteries, des voix mais surtout du SOLEIL !
AU PROGRAMME
- 18h00 — Zeitoun : Avec lui, la musique c’est surtout une histoire de partage alors pour l’occasion, Zeitoun t’a mijoté un programme bien huilé : de Polnareff à Winehouse, il revisite les grands classiques en y glissant émotion, sourire et surtout une énergie communicative !
- 19h00 — Lise Cabaret & Mathilde Febrer : Lise Cabaret, c’est une voix singulière, des textes sensibles et une énergie scénique électrique : entre chanson française, folk et rock, elle t’embarque dans son univers intense et vibrant, sublimé par l’une des plus grandes violonistes de jazz actuelle, Mathilde Febrer qui répond à sa voix avec intensité, mêlant finesse, improvisation et puissance !
- 20h15 — Private Pepper Band : L’ovni musical qui navigue entre continents et styles revient avec toute une bande de chanteurs pour t’offrir un voyage inédit « Back in 1976 » et célébrer avec toi les hits cinquantenaires en France et dans le monde !
- 22h00 — Sixty Party : Ravir tes oreilles, c’est leur objectif, et pour cela Sixty Party a prévu tout un arsenal de propositions rock, pop, new wave des années 1980-2010, entre Bashung, Coldplay, Oasis et tant d’autres pépites !
Et pour te restaurer et te désaltérer entre deux sets endiablés, tu peux compter sur nos super-partenaires : la Brasserie Au Bon Coin et la Maison Sec-Sizin !
SAVE THE DATE
Dimanche 21 juin 2026, de 18h00 → 23h00
Carrefour des Cloÿs (34 rue Montcalm, Paris 18e)
Gratuit, convivial, solaire et musical à souhait !
Tic, tac, tic, tac… c’est l’heure du COME-BACK : le décompte est lancé, J’veux du Soleil reprend le contrôle du Carrefour des Cloÿs pour fêter en musique l’arrivée de l’été !
Le dimanche 21 juin 2026
de 18h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T18:00:00+02:00_2026-06-21T23:00:00+02:00
Carrefour des Cloÿs 34, rue Montcalm 75018 Paris
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