K-Music : une Fête de la musique K-arrément Corée Musée Guimet Paris

Pour la Fête de la musique, le musée Guimet passe en mode 100% Corée ! Des phénomènes mondiaux de la K-Pop aux courants alternatifs les plus audacieux, cette programmation exceptionnelle, vibrante et plurielle, invite à un voyage sonore à travers les rythmes et les influences qui façonnent la Corée d’aujourd’hui. Entre découvertes, partage et célébration, le musée se transforme en un espace vivant où la musique se danse, se raconte et se crée, offrant aux visiteurs une immersion inédite dans l’énergie créative coréenne.

L’après-midi, le musée s’anime au son de la K-Pop

En collaboration avec Kick Café, les espaces du musée s’ouvrent aux rythmes contemporains : scène ouverte pour danser, ateliers de danse K-Pop animés par la chorégraphe Jooyoung Lee, karaoké et quiz musicaux. Une occasion unique de s’initier à la danse et de plonger dans l’univers coloré de la pop coréenne, au cœur même des collections permanentes.

Atelier de danse K-Pop

Avec la chorégraphe Jooyoung Lee

À 14h, à 15h30 et 17h30 Cour khmère

Durée : 30 min

À travers une série d’ateliers de danses issues des 1re, 3e et 5e générations de la K-pop, Jooyoung Lee retrace l’évolution de ce phénomène mondial et la manière dont la culture populaire coréenne s’est développée au contact de différentes influences culturelles.

Il est recommandé aux participants de l’atelier de 14h d’apporter un éventail.

L’histoire de la K-Pop, de Seo Taeji aux Saja Boys

Rencontre avec Savannah Truong

À 14h30 Auditorium Jean-François Jarrige

Experte en K-Pop, Savannah Truong invite le public à une découverte de la genèse de ce genre unique! Depuis les premiers groupes en Corée du Sud jusqu’aux nouvelles générations d’artistes, elle dévoile de manière ludique comment ce style a évolué au fil du temps pour devenir un phénomène planétaire.

Savannah Truong est experte de la K-Pop et de la Hallyu (la vague coréenne). Passionnée par la culture coréenne, elle fonde Kick Café et INSA Agency, la première agence de consulting spécialisée dans la Hallyu. Elle est aussi l’autrice de K-Pop Drinks, un livre de recettes de boissons inspirées par les artistes K-Pop, et de K-Pop : les 100 titres incontournables. Elle co-anime aussi Kick Radio, le podcast du Kick Café.

Performance de danse K-Pop

À 16h et 17h Parvis du musée

Durée : 30 min

Des groupes de danseurs amateurs, repérés par Kick Café, animent le parvis du musée avec leurs performances de danse K-Pop.

Make-Up tutorial : comment se maquiller comme un.e idol de K-Pop ?

Rencontre – démonstration Alexis Medrare

À 16h30

Auditorium Jean-François Jarrige

Le maquilleur professionnel Alexis Medrare dépose ses vanity cases sur la scène de l’auditorium. Lors d’une démonstration en direct, il explique les éléments qui distinguent le maquillage des stars coréennes du maquillage occidental et les différentes techniques de maquillage des idols, pour que chaque fan puisse reproduire ce maquillage à la maison.

K-Pop Random Play Dance

De 18h à 19h

Han Rooftop – Guimet

3e étage

Prêt à danser ? Le rooftop du musée Guimet se transforme en scène ouverte. Les plus grands tubes de K-Pop seront diffusés de manière aléatoire et les visiteurs pourront reproduire leurs chorégraphies favorites. Il n’est pas obligatoire de tout connaître, chacun participe selon ses envies et son niveau.

Des activités en continu tout l’après-midi

Atelier Top loader

De 14h à 18h en continu

Salle Corée, 2e étage

L’activité de décoration de top loader consiste à personnaliser un petit étui en plastique rigide, souvent utilisé pour protéger des cartes, comme des photocards de K-Pop qui sont collectionnée par les fans. Pendant l’activité, chaque participant reçoit un top loader et du matériel de décoration : autocollants, strass, rubans… Le but est de créer un design unique autour de la carte que l’on place à l’intérieur. Chacun peut laisser libre cours à sa créativité et repartira avec son top loader personnalisé. Cette activité est simple et accessible à tous, même sans compétences artistiques.

Karaoké K-Pop

De 14h à 22h en continu

Rotonde-belvédère, 4e étage

Les visiteurs sont invités à interpréter leurs titres préférés de K-Pop, en famille ou entre amis.

Photobooth

De 14h à 22h en continu

Pallier 3ème étage

Le soir, l’audace musicale s’installe sur le rooftop

CHINABOT : Arexibo (djset), Pal Hwang Dan, HWXXNG (djset)

De 19h à 22h Han Rooftop – Guimet

3e étage

A partir de 19h, l’audace musicale s’installe sur le rooftop ! Pour clore cette journée en apothéose, le label Chinabot, connu pour son exploration des musiques asiatiques les plus innovantes, prend les commandes de Han Rooftop – Guimet. Arexibo, HWXXNG et Pal Hwang Dan, figures montantes de la scène coréenne, font vibrer les trois étages de la terrasse jusqu’à la nuit avec, en toile de fond, la tour Eiffel illuminée.

Pour la Fête de la musique, Guimet passe en mode 100% Corée !

Le dimanche 21 juin 2026

de 14h00 à 22h00

gratuit sous condition

Activités gratuites dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T22:00:00+02:00

Musée Guimet 6, place d’Iéna 75016 Paris

Métro -> 9 : Iéna (Paris) (50m)

Bus -> 326382 : Iéna (Paris) (50m)

Vélib -> Longchamp – Place d’Iéna (75.99m)

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