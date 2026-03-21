K-Pop Forever ! Le Dôme Marseille 4e Arrondissement
lundi 28 décembre 2026 · Le Dôme · Marseille 4e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 4e Arrondissement
K-Pop Forever !
Lundi 28 décembre 2026 à partir de 19h30. Le Dôme 48 avenue de Saint-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 54 – 54 – 74 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-28 19:30:00
fin : 2026-12-28
Date(s) :
2026-12-28
K-Pop Forever ! le phénomène mondial débarque en live sur scène !
Vivez un show explosif célébrant la K-Pop avec les top titres de Blackpink, BTS, Twice, Soda Pop, Golden et bien d’autres.
Entre performances 100 % live, chorégraphies spectaculaires et effets visuels époustouflants, K-Pop Forever vous plonge dans un univers immersif.
La K-Pop fait vibrer la planète —soyez au cœur de l’expérience !
Prévente exclusive du Mercredi 10 Décembre 2025 à 12h00 au Vendredi 12 Décembre 2025 à 12h00 sur www.adamconcerts.com
Pour être notifié de l’ouverture de la prévente, inscrivez-vous ici .
Ouverture de la billetterie dans tous les réseaux le Vendredi 12 Décembre 2025 à 12h00. .
Le Dôme 48 avenue de Saint-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
K-Pop Forever!: The Global Phenomenon Comes to Life on Stage!
Experience an explosive show celebrating K-Pop with hit songs by Blackpink, BTS, Twice, Soda Pop, Golden, and many more.
L’événement K-Pop Forever ! Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 4e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Le marin, la montre et l’observatoire Une histoire méconnue de l’observatoire de la Marine de Marseille Place Rafer entrée bd Cassini Marseille 4e Arrondissement 11 septembre 2026
- Visite éveil Les sens en Provence Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement 12 septembre 2026
- Visites thématiques L’art sacré Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement 12 septembre 2026
- M. Pokora Adrenaline Tour Le Dôme Marseille 4e Arrondissement 12 septembre 2026
- Sortie nature du Muséum Borély, jardin botanique et bords de l’Huveaune (Marseille) Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement 16 septembre 2026