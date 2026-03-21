K-Pop Forever ! Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

K-Pop Forever !

Lundi 28 décembre 2026 à partir de 19h30. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 54 – 54 – 74 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-28 19:30:00

fin : 2026-12-28

Date(s) :

2026-12-28

K-Pop Forever ! le phénomène mondial débarque en live sur scène !

Vivez un show explosif célébrant la K-Pop avec les top titres de Blackpink, BTS, Twice, Soda Pop, Golden et bien d’autres.

Entre performances 100 % live, chorégraphies spectaculaires et effets visuels époustouflants, K-Pop Forever vous plonge dans un univers immersif.

La K-Pop fait vibrer la planète —soyez au cœur de l’expérience !

Prévente exclusive du Mercredi 10 Décembre 2025 à 12h00 au Vendredi 12 Décembre 2025 à 12h00 sur www.adamconcerts.com

Pour être notifié de l’ouverture de la prévente, inscrivez-vous ici .

Ouverture de la billetterie dans tous les réseaux le Vendredi 12 Décembre 2025 à 12h00. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

K-Pop Forever!: The Global Phenomenon Comes to Life on Stage!

Experience an explosive show celebrating K-Pop with hit songs by Blackpink, BTS, Twice, Soda Pop, Golden, and many more.

L’événement K-Pop Forever ! Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille