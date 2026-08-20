KA KI GWOKA ( Découverte du gwoka), Lakou Veranda, Sainte-Anne

Informations pratiques

KA KI GWOKA ( Découverte du gwoka) 18 et 20 septembre Lakou Veranda Guadeloupe

Tarif : 10€ par personne , nombre de places limités à 20 personnes . Aucun matériel à prévoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir et partager la richesse de la culture guadeloupéenne à travers un moment convivial autour du Gwo Ka.

Au programme : découverte des rythmes, initiation au tambour, danse traditionnelle et échanges autour de notre patrimoine. Petits et grands pourront participer, essayer, danser et découvrir les traditions qui se transmettent de génération en génération.

Un moment de rencontre, de partage et de transmission ouvert à tous.

Lakou Veranda 183 rue lethière 97180 sainte anne Sainte-Anne 97180 Guadeloupe Guadeloupe 0690915551 [{« type »: « phone », « value »: « 0690915551 »}] Lakou Véranda est un espace associatif dédié à la découverte, à la transmission et à la valorisation de la culture guadeloupéenne. À travers le Gwo Ka, la danse, le chant et nos traditions, petits et grands sont invités à découvrir et partager notre patrimoine culturel dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir et partager la richesse de la culture guadeloupéenne à travers un moment convivial autour du Gwo Ka.

©jimmy bassien