Kad Merad et Michèle Laroque Le Spot Mâcon vendredi 27 novembre 2026.

Le Spot 198 Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 62 EUR

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27

2026-11-27

L’âge Bête Benoît et Claire viennent de se rencontrer. Ils veulent vivre leur nouvelle histoire à fond, sans limites. Rebelles et libres, ils revendiquent leur amour pour le sexe, l’alcool et le foot ce sont les nouveaux soixantenaires.

Ils refusent de se laisser enfermer par l’âge. Malgré leurs habitudes bien ancrées, ils veulent continuer à vivre comme des jeunes et s’éclater.

Bienvenue dans leur âge bête . Textes et mise en scène Olivier Baroux .

Le Spot 198 Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

