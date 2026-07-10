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AGENDA · Clermont-Ferrand

Kader Belmoktar & Stracho Temelkovski Ritam | Festival Karavel Maison de la Culture Clermont-Ferrand

samedi 7 novembre 2026 · Maison de la Culture · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Maison de la Culture
Adresse
5 Rue Abbé de l'Épée
Ville
63000 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
12 12 12 -26 ans

Clermont-Ferrand

Kader Belmoktar & Stracho Temelkovski Ritam | Festival Karavel

Maison de la Culture 5 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

-26 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 18:00:00
fin : 2026-11-07 19:00:00

Date(s) :
2026-11-07

Ritam est né de la rencontre entre deux artistes, le musicien multi-instrumentiste Stracho Temelkovski avec le danseur Kader Belmoktar. Attachés à entrelacer les arts, ils créent avec Ritam un langage commun, un pont entre leurs deux univers.
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Maison de la Culture 5 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 14 63 40  billetterie@pole-en-scenes.com

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English :

Ritam%A0was born out of the collaboration between two artists: multi-instrumentalist Stracho Temelkovski and dancer Kader%A0Belmoktar. Committed to intertwining the arts, they use Ritam to create a shared language—a bridge between their two worlds.

L’événement Kader Belmoktar & Stracho Temelkovski Ritam | Festival Karavel Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-07-10 par Clermont Auvergne Volcans

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