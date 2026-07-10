Kader Belmoktar & Stracho Temelkovski Ritam | Festival Karavel Maison de la Culture Clermont-Ferrand
samedi 7 novembre 2026 · Maison de la Culture · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Kader Belmoktar & Stracho Temelkovski Ritam | Festival Karavel
Maison de la Culture 5 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
-26 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 18:00:00
fin : 2026-11-07 19:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Ritam est né de la rencontre entre deux artistes, le musicien multi-instrumentiste Stracho Temelkovski avec le danseur Kader Belmoktar. Attachés à entrelacer les arts, ils créent avec Ritam un langage commun, un pont entre leurs deux univers.
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Maison de la Culture 5 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 14 63 40 billetterie@pole-en-scenes.com
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English :
Ritam%A0was born out of the collaboration between two artists: multi-instrumentalist Stracho Temelkovski and dancer Kader%A0Belmoktar. Committed to intertwining the arts, they use Ritam to create a shared language—a bridge between their two worlds.
L’événement Kader Belmoktar & Stracho Temelkovski Ritam | Festival Karavel Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-07-10 par Clermont Auvergne Volcans
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