Penmarch

kafe brezhoneg (Causerie en breton)

396 rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Venez échanger et parler breton.

Organisation Ti brezhoneg bro vigoudenn .

396 rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31

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English :

L’événement kafe brezhoneg (Causerie en breton) Penmarch a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Destination Pays Bigouden