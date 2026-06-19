Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

kafe brezhoneg (Causerie en breton) Penmarch

kafe brezhoneg (Causerie en breton) Penmarch jeudi 25 juin 2026.

Adresse : 396 rue Lucien Le Lay

Ville : 29760 Penmarch

Département : Finistère

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif :

Penmarch

kafe brezhoneg (Causerie en breton)

396 rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Venez échanger et parler breton.
Organisation Ti brezhoneg bro vigoudenn   .

396 rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement kafe brezhoneg (Causerie en breton) Penmarch a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Penmarch (Finistère)