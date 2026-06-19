kafe brezhoneg (Causerie en breton) Penmarch
kafe brezhoneg (Causerie en breton) Penmarch jeudi 25 juin 2026.
Penmarch
kafe brezhoneg (Causerie en breton)
396 rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Venez échanger et parler breton.
Organisation Ti brezhoneg bro vigoudenn .
396 rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31
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English :
L’événement kafe brezhoneg (Causerie en breton) Penmarch a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Destination Pays Bigouden
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