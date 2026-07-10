Käfig La Couleur de la Grenade | Festival Karavel Maison de la Culture Clermont-Ferrand
vendredi 6 novembre 2026 · Maison de la Culture · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Käfig La Couleur de la Grenade | Festival Karavel
Maison de la Culture 5 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
-26 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06 21:30:00
Date(s) :
2026-11-06
Créé sur une idée originale de Saté Khachatryan, metteuse en scène franco-arménienne, le spectacle La Couleur de la grenade de Mourad Merzouki rend hommage au centenaire du célèbre cinéaste arménien Sergueï Paradjanov.
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Maison de la Culture 5 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 14 63 40 billetterie@pole-en-scenes.com
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English :
Based on an original idea by Saté Khachatryan, a Franco-Armenian director, the play%*A0La Couleur de la grenade* by Mourad Merzouki pays tribute to the centennial of the famous Armenian filmmaker Sergei Paradjanov.
L’événement Käfig La Couleur de la Grenade | Festival Karavel Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-07-10 par Clermont Auvergne Volcans
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