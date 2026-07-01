Kaïflo sort ses jeux Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Kaïflo sort ses jeux

Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Kaïflo sort ses jeux de société, venez pour gagner !

Entrée libre.

Consommation sur place. .

Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65

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English :

Ka%EFflo is bringing out its board games—come on over and win!

L’événement Kaïflo sort ses jeux Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis