AGENDA · Villard
Kaléidoscope concert de la chorale Vocalise Villard
dimanche 5 juillet 2026 · Villard
Informations pratiques
Villard
Kaléidoscope concert de la chorale Vocalise
église Villard Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Cette année Vocalise recolore le monde de ses chants chatoyants.
Ca se passe à l’église de Villard le 5 juillet, à 16h
On vous attend nombreux
Entrée gratuite .
église Villard 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Kaléidoscope concert de la chorale Vocalise
L’événement Kaléidoscope concert de la chorale Vocalise Villard a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays Dunois
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