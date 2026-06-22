Informations pratiques

Villard

Kaléidoscope concert de la chorale Vocalise

église Villard Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Cette année Vocalise recolore le monde de ses chants chatoyants.

Ca se passe à l’église de Villard le 5 juillet, à 16h

On vous attend nombreux

Entrée gratuite .

église Villard 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Kaléidoscope concert de la chorale Vocalise

L’événement Kaléidoscope concert de la chorale Vocalise Villard a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays Dunois