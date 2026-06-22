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AGENDA · Villard

Kaléidoscope concert de la chorale Vocalise Villard

dimanche 5 juillet 2026 · Villard

Kaléidoscope concert de la chorale Vocalise Villard

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
église
Ville
23800 Villard
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Villard

Kaléidoscope concert de la chorale Vocalise

église Villard Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Cette année Vocalise recolore le monde de ses chants chatoyants.
Ca se passe à l’église de Villard le 5 juillet, à 16h
On vous attend nombreux
Entrée gratuite   .

église Villard 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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English : Kaléidoscope concert de la chorale Vocalise

L’événement Kaléidoscope concert de la chorale Vocalise Villard a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays Dunois

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