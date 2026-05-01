KALLA Le mythe musical Wassy
KALLA Le mythe musical Wassy mercredi 20 mai 2026.
Wassy
KALLA Le mythe musical
Théâtre de la Forgerie Wassy Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-21
Tout public
Préparez-vous… la légende de Kalla arrive à Wassy !
Dans les terres de l’Océan Indien, une histoire persiste. Il y a des siècles, Kalla commit l’irréparable laisser son cœur décider à sa place. Pour avoir aimé, elle fut condamnée… et son cœur lui fut arraché.
Pour le retrouver, elle devra ouvrir un portail interdit.
• Une île mystérieuse
• Une quête obsessionnelle
• Un destin prêt à basculer
Mais si Kalla réussit… l’ombre pourrait bien tout engloutir.
Qui aura le courage de l’arrêter ?
Dates des représentations
• Mardi 20 mai 2026 à 18h00
• Mercredi 21 mai 2026 à 20h30
Théâtre de la Forgerie Wassy
Entrée gratuite spectacle tout public
Réservation 06 70 68 93 07 .
Théâtre de la Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 68 93 07
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English :
L’événement KALLA Le mythe musical Wassy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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