Wassy

KALLA Le mythe musical

Théâtre de la Forgerie Wassy Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-21

Tout public

Préparez-vous… la légende de Kalla arrive à Wassy !

Dans les terres de l’Océan Indien, une histoire persiste. Il y a des siècles, Kalla commit l’irréparable laisser son cœur décider à sa place. Pour avoir aimé, elle fut condamnée… et son cœur lui fut arraché.

Pour le retrouver, elle devra ouvrir un portail interdit.

• Une île mystérieuse

• Une quête obsessionnelle

• Un destin prêt à basculer

Mais si Kalla réussit… l’ombre pourrait bien tout engloutir.

Qui aura le courage de l’arrêter ?

Dates des représentations

• Mardi 20 mai 2026 à 18h00

• Mercredi 21 mai 2026 à 20h30

Théâtre de la Forgerie Wassy

Entrée gratuite spectacle tout public

Réservation 06 70 68 93 07 .

Théâtre de la Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 68 93 07

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English :

L’événement KALLA Le mythe musical Wassy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne