KAMISHIBAI, Montpellier mercredi 11 mars 2026.
Médiathèque Montpellier Hérault
Début : 2026-03-11
fin : 2026-05-20
2026-03-11 2026-05-20
Ecoutez des histoires, racontées à l’aide d’un théâtre d’images.
De 4 à 8 ans, accompagnés d’un adulte.
Sur inscription (possibilité de s’inscrire à partir du 15 du mois précédant l’animation) .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
English :
Listen to stories, told with the help of an image theater.
