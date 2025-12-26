KAMISHIBAI, Montpellier

KAMISHIBAI

Médiathèque Montpellier Hérault

Début : 2026-03-11

fin : 2026-05-20

Ecoutez des histoires, racontées à l’aide d’un théâtre d’images.

De 4 à 8 ans, accompagnés d’un adulte.

Sur inscription (possibilité de s’inscrire à partir du 15 du mois précédant l’animation) .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

English :

Listen to stories, told with the help of an image theater.

